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Ноздровский Петр Семенович

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Ноздровский Семен

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
26.08.1813 ст.

Сын: Ноздровский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ноздровская Анна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Семенова Александра Петровна

Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Ноздровский Николай Петрович

Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Ноздровский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Ноздровский Киприан Петрович

Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ноздровская Устиния Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ноздровская Анна

Смерть
Неизвестно
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