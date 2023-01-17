Ноздровский Петр Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Ноздровский Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1813 ст.
Сын: Ноздровский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Ноздровская Анна
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Семенова Александра Петровна
Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Ноздровский Николай Петрович
Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Ноздровский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Ноздровский Киприан Петрович
Мать ребёнка: Ноздровская Устиния Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ноздровская Анна
Смерть
Неизвестно