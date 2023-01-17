Семенов Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Дмитрий Дмитриевич

Семенов Дмитрий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

22.12.1834

Дата смерти

21.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1834

Отец: Семенов Дмитрий Иванович

Мать: Семенова Александра Петровна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.05.1858

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
06.01.1860

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
15.04.1863

Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
25.12.1866

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
06.05.1870

Сын: Семенов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
19.05.1873

Дочь: Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
17.06.1876

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Ярмоленко Тамара Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна

Бракосочетание
25.05.1890

Жена: Семенова Ольга Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Любовь Ивановна

Смерть
21.03.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close