Семенов Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1834
Дата смерти21.03.1902
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1834
Рождение ребёнка
25.05.1858
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
06.01.1860
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
15.04.1863
Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
25.12.1866
Дочь: Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
06.05.1870
Сын: Семенов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
19.05.1873
Дочь: Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
17.06.1876
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: Ярмоленко Тамара Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Ольга Константиновна
Бракосочетание
25.05.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Любовь Ивановна
Смерть
21.03.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния