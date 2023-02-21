Семенова (Игнатович) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Игнатович) Ольга Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

До 1890

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Игнатович ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1858

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1860

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.04.1863

Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.1866

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.05.1870

Сын: Семенов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.05.1873

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.06.1876

Дочь: Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: Ярмоленко Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
25.05.1890

Муж: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Смерть
До 1890
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