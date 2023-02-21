Семенова (Игнатович) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиДо 1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Игнатович ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1858
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1860
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.04.1863
Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1866
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.05.1870
Сын: Семенов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.05.1873
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.06.1876
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: Ярмоленко Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
25.05.1890
Смерть
До 1890