Ноздровская (Обернибесова) Устиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздровская (Обернибесова) Устиния Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Обернибесов Андрей Терентьевич

Мать: Обернибесова Евдокия Матвеевна

Образование
1806 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
11 выпуск Смольного института общества благородных девиц
Бракосочетание
Около 1816 ст.

Муж: Ноздровский Петр Семенович

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Семенова Александра Петровна

Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Ноздровский Николай Петрович

Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Ноздровский Киприан Петрович

Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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