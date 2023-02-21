Ноздровская (Обернибесова) Устиния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Образование
1806 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
11 выпуск Смольного института общества благородных девиц
Бракосочетание
Около 1816 ст.
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Семенова Александра Петровна
Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Ноздровский Николай Петрович
Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Ноздровский Киприан Петрович
Отец ребёнка: Ноздровский Петр Семенович
Смерть
Неизвестно