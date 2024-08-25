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Никифоров Михаил Максимович

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Место рождения

Широченские, Баталпашинский уезд

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около ?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Никифоров Максим Афанасьевич

Мать: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Широченские, Баталпашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Короткова) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Никифоров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
10.11.1920

Сын: Никифоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Никифоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
27.11.1926

Сын: Никифоров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
25.03.1931

Дочь: Никифорова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
29.06.1935

Сын: Никифоров Петр Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Короткова) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Никифоров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Короткова) Нина Федоровна

Смерть
Около ?.04.1943

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