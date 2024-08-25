Никифоров Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиОколо ?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Никифоров Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.1920
Сын: Никифоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Никифоров Иван Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
27.11.1926
Сын: Никифоров Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
25.03.1931
Дочь: Никифорова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
29.06.1935
Сын: Никифоров Петр Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Короткова) Нина Федоровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Никифоров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Короткова) Нина Федоровна
Смерть
Около ?.04.1943