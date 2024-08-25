Никифорова (Короткова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Короткова) Нина Федоровна

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Место рождения

кр.Ставропольский, х.Саратовский

Дата рождения

21.11.1908

Дата смерти

?.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипниченко Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
29.06.1935

Сын: Никифоров Петр Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Никифоров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович

Смерть
?.05.1993

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