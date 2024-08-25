Никифорова (Короткова) Нина Федоровна
Место рождениякр.Ставропольский, х.Саратовский
Дата рождения21.11.1908
Дата смерти?.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1935
Сын: Никифоров Петр Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Никифоров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович
Смерть
?.05.1993