Никифоров Владимир Михайлович
Место рождениякр.Ставропольский, с.Николо-Александровское
Дата рождения1940
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Раиса
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова Раиса
Рождение ребёнка
03.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова Раиса
Смерть
Около 1995