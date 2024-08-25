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Никифоров Владимир Михайлович

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Место рождения

кр.Ставропольский, с.Николо-Александровское

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Никифоров Михаил Максимович

Мать: Никифорова (Короткова) Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Раиса

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Раиса

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Раиса

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
Около 1995

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