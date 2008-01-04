Никифорова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Владимир Михайлович
Смерть
04.01.2008