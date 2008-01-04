Никифорова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Владимир Михайлович

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Владимир Михайлович

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
04.01.2008

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