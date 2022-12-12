город Невинномысск, город Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Невинномысск

город Невинномысск, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5471Невинномысская станицана правом берегу р. Кубани50375 42016191411великороссы, малороссыправославныеЦерквей 2. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 7, бакалейных 10, мелочных 4, железных 2, галантарейных 3. Питейных заведений 10. Водяных мукомольных мельниц 9. База Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край
88756Невинномысскгород краев.знач.44°38'41°57'L-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, город Невинномысск
7724000001г Невинномысск#Н/Д
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