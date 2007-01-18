Никифоров Петр Михайлович
Место рождениякр.Ставропольский, с.Николо-Александровское
Дата рождения29.06.1935
Дата смерти18.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова (Олифирова) Таиса Борисовна
Рождение ребёнка
31.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова (Олифирова) Таиса Борисовна
Смерть
18.01.2007