Никифоров Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Петр Михайлович

Никифоров Петр Михайлович

avatar

Место рождения

кр.Ставропольский, с.Николо-Александровское

Дата рождения

29.06.1935

Дата смерти

18.01.2007

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1935

Отец: Никифоров Михаил Максимович

Мать: Никифорова (Короткова) Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Олифирова) Таиса Борисовна

Рождение ребёнка
04.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Олифирова) Таиса Борисовна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
31.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Олифирова) Таиса Борисовна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
18.01.2007
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.