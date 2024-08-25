Никифоров Максим Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1932 или 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Никифоров Афанасий Куприянович
Мать: Никифорова (Чикильдина) Екатерина (I Жена) (I Жена) Александровна
Дочь: (Никифорова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна
Дочь: Остроухова (Никифорова) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна
Сын: Никифоров Василий Максимович
Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна
Сын: Никифоров Григорий Максимович
Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна
Сын: Никифоров Павел Максимович
Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна
Сын: Никифоров Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна
Сын: Никифоров Михаил Максимович
Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна