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Никифоров Максим Афанасьевич

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Место рождения

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1858

Дата смерти

1932 или 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Никифоров Афанасий Куприянович

Мать: Никифорова (Чикильдина) Екатерина (I Жена) (I Жена) Александровна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остроухова (Никифорова) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1883

Сын: Никифоров Василий Максимович

Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Между 1883 и 1888

Сын: Никифоров Григорий Максимович

Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
16.05.1889

Сын: Никифоров Павел Максимович

Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Никифоров Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Никифоров Михаил Максимович

Мать ребёнка: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Широченские, Баталпашинский уезд
Смерть
1932 или 1933

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