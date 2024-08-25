Никифоров Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1883 и 1888
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1883 и 1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никифорова) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Жена Григория
Рождение ребёнка
1905
Сын: Никифоров Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория
Рождение ребёнка
1918 или 11.05.1907
Сын: Никифоров Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория
Рождение ребёнка
20.03.1920
Дочь: (Никифорова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория
Смерть
После 1929