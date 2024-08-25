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Никифоров Григорий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1883 и 1888

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1883 и 1888

Отец: Никифоров Максим Афанасьевич

Мать: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Жена Григория

Рождение ребёнка
1905

Сын: Никифоров Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория

Рождение ребёнка
1918 или 11.05.1907

Сын: Никифоров Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория

Рождение ребёнка
20.03.1920

Дочь: (Никифорова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Никифорова Жена Григория

Смерть
После 1929

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