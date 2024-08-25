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Никифоров Тимофей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Никифоров Максим Афанасьевич

Мать: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
12.03.1914

Дочь: (Никифорова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1915

Сын: Никифоров Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Никифорова) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Никифорова) Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
12.04.1925

Сын: Никифоров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Никифоров Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Никифоров Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна

Смерть
1933

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