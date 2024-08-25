Никифоров Тимофей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1914
Дочь: (Никифорова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1915
Сын: Никифоров Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Никифорова) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Никифорова) Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
12.04.1925
Сын: Никифоров Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Никифоров Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Никифоров Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: Никифорова (Фурсина) Надежда Алексеевна
Смерть
1933