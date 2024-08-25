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Никифоров Афанасий Куприянович

Место рождения

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1831 или 1832

Дата смерти

После 1896

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 или 1832

Отец: Никифоров Куприян Андреевич

Мать: Никифорова Евдокия Матвеевна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна

Бракосочетание
04.11.1857

Жена: Никифорова (Чикильдина) Екатерина (I Жена) (I Жена) Александровна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Никифоров Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Никифорова (Чикильдина) Екатерина (I Жена) (I Жена) Александровна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Никифоров Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Никифоров Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна

Рождение ребёнка
02.07.1896

Дочь: (Никифорова) Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна

Смерть
После 1896

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