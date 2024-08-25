Никифоров Афанасий Куприянович
Место рождения
Дата рождения1831 или 1832
Дата смертиПосле 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 или 1832
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1857
Рождение ребёнка
1858
Сын: Никифоров Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Никифорова (Чикильдина) Екатерина (I Жена) (I Жена) Александровна
Рождение ребёнка
До 1882
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
02.07.1896
Дочь: (Никифорова) Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна
Смерть
После 1896