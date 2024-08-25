Никифоров Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1889
Дата смерти22.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Никифоров Алексей Павлович
Мать ребёнка: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1923
Мать ребёнка: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1925
Дочь: (Никифорова) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1925
Сын: Никифоров Серафим Павлович
Мать ребёнка: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна
Смерть
22.01.1963
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край