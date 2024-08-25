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Никифоров Павел Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1889

Дата смерти

22.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1889

Отец: Никифоров Максим Афанасьевич

Мать: Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Никифоров Алексей Павлович

Мать ребёнка: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1923

Сын: Никифоров Иван Павлович

Мать ребёнка: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1925

Дочь: (Никифорова) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1925

Сын: Никифоров Серафим Павлович

Мать ребёнка: Никифорова (Гусакова) Анастасия Ивановна

Смерть
22.01.1963
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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