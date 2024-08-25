Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна

Место рождения

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

1932 или 1933

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остроухова (Никифорова) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич

Бракосочетание
23.10.1877

Муж: Никифоров Максим Афанасьевич

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1883

Сын: Никифоров Василий Максимович

Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
Между 1883 и 1888

Сын: Никифоров Григорий Максимович

Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.05.1889

Сын: Никифоров Павел Максимович

Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Никифоров Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Никифоров Михаил Максимович

Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич

Широченские, Баталпашинский уезд
Смерть
1932 или 1933

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