Никифорова (Безроднова) Елена Семеновна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1932 или 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остроухова (Никифорова) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никифорова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич
Бракосочетание
23.10.1877
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1883
Сын: Никифоров Василий Максимович
Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
Между 1883 и 1888
Сын: Никифоров Григорий Максимович
Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.05.1889
Сын: Никифоров Павел Максимович
Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Никифоров Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Никифоров Михаил Максимович
Отец ребёнка: Никифоров Максим Афанасьевич
Широченские, Баталпашинский уезд
Смерть
1932 или 1933