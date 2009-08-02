Никифоров Александр Михайлович
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения10.11.1920
Дата смерти02.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920
Рождение ребёнка
03.08.1947
Сын: Никифоров Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
04.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна
Смерть
02.08.2009
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край