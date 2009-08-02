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Никифоров Александр Михайлович

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Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

10.11.1920

Дата смерти

02.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920

Отец: Никифоров Михаил Максимович

Мать: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
03.08.1947

Сын: Никифоров Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна

Рождение ребёнка
04.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна

Смерть
02.08.2009
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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