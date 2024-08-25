Никифоров Михаил Михайлович
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения1918
Дата смерти26.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1939
Сын: Никифоров Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна
Смерть
26.01.1944