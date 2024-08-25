Никифоров Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Михаил Михайлович

Никифоров Михаил Михайлович

avatar

Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

1918

Дата смерти

26.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Никифоров Михаил Максимович

Мать: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
14.05.1939

Сын: Никифоров Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна

Смерть
26.01.1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.