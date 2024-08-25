Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова (Попова) Пелагея Федоровна

Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна

avatar

Место рождения

кр.Ставропольский, х.Широкий

Дата рождения

1897

Дата смерти

1932 или 1933

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Попов Федор Иванович

Мать: Попова Жена Федора

Рождение ребёнка
1918

Сын: Никифоров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович

Рождение ребёнка
10.11.1920

Сын: Никифоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Никифоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович

Рождение ребёнка
27.11.1926

Сын: Никифоров Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович

Рождение ребёнка
25.03.1931

Дочь: Никифорова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович

Смерть
1932 или 1933

Мы используем куки для улучшения работы сайта.