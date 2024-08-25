Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна
Место рождениякр.Ставропольский, х.Широкий
Дата рождения1897
Дата смерти1932 или 1933
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Попов Федор Иванович
Мать: Попова Жена Федора
Рождение ребёнка
1918
Сын: Никифоров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович
Рождение ребёнка
10.11.1920
Сын: Никифоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Никифоров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович
Рождение ребёнка
27.11.1926
Сын: Никифоров Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович
Рождение ребёнка
25.03.1931
Дочь: Никифорова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Никифоров Михаил Максимович
Смерть
1932 или 1933