Попова Жена Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Попов Федор Иванович
Рождение ребёнка
После 1899
Дочь: Рудецкая (Попова) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Попов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно