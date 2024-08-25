Попов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Иван Иванович
Мать: Попова Жена Ивана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Никифорова (Попова) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Попова Жена Федора
Рождение ребёнка
После 1899
Дочь: Рудецкая (Попова) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Попова Жена Федора
Смерть
Неизвестно