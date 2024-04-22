Мартин (Мартын) Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смерти1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.
Отец: Семен Лукьянов
Мать: Дарья Игнатова
Место жительства
1776 ст.
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Василий Мартынов
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Яков Мартынов
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Григорий Мартынов
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.
Сын: Фрол (Флор) Мартынов
Мать ребёнка: Дарья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Евдокия Мартынова
Мать ребёнка: Дарья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Татьяна Мартынова
Мать ребёнка: Дарья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Мирон Мартынов
Мать ребёнка: Марфа Максимова
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Сын: Лазарь Мартынов
Мать ребёнка: Дарья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Ефим Мартынов
Мать ребёнка: Дарья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Мать ребёнка: Дарья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Агафья Мартынова
Мать ребёнка: Дарья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Афиноген Мартынов
Мать ребёнка: Дарья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Кузьмина
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1819 ст.