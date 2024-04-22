Мартин (Мартын) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартин (Мартын) Семенов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

1819 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1709 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.
Около 1753 г.р.

Дети

Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: Семен Лукьянов

Мать: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
1776 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Василий Мартынов

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Яков Мартынов

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Григорий Мартынов

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784 ст.

Сын: Фрол (Флор) Мартынов

Мать ребёнка: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Евдокия Мартынова

Мать ребёнка: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Татьяна Мартынова

Мать ребёнка: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Мирон Мартынов

Мать ребёнка: Марфа Максимова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Лазарь Мартынов

Мать ребёнка: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Ефим Мартынов

Мать ребёнка: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Абрам (Авраам) Мартынов

Мать ребёнка: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Агафья Мартынова

Мать ребёнка: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Афиноген Мартынов

Мать ребёнка: Дарья Кузьмина

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Кузьмина

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1819 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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