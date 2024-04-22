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Семен Лукьянов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1704 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1709 г.р.

Дети

1735 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704 ст.

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1735 ст.

Сын: Гаврила Семенов

Мать ребёнка: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Дочь: Настасья Семенова

Мать ребёнка: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740 ст.

Сын: Андрей Семенов

Мать ребёнка: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Дочь: Устинья Семенова

Мать ребёнка: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Мартин (Мартын) Семенов

Мать ребёнка: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Игнатова

Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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