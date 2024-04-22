Семен Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735 ст.
Сын: Гаврила Семенов
Мать ребёнка: Дарья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Дочь: Настасья Семенова
Мать ребёнка: Дарья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Дарья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1740 ст.
Сын: Андрей Семенов
Мать ребёнка: Дарья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Дочь: Устинья Семенова
Мать ребёнка: Дарья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Дочь: Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Дарья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Мать ребёнка: Дарья Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Игнатова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно