Дарья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

1735 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735 ст.

Сын: Гаврила Семенов

Отец ребёнка: Семен Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Дочь: Настасья Семенова

Отец ребёнка: Семен Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Семен Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1740 ст.

Сын: Андрей Семенов

Отец ребёнка: Семен Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Дочь: Устинья Семенова

Отец ребёнка: Семен Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Дочь: Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Семен Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Мартин (Мартын) Семенов

Отец ребёнка: Семен Лукьянов

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Лукьянов

Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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