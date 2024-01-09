Дарья Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1735 ст.
Сын: Гаврила Семенов
Отец ребёнка: Семен Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Дочь: Настасья Семенова
Отец ребёнка: Семен Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Семен Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1740 ст.
Сын: Андрей Семенов
Отец ребёнка: Семен Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Дочь: Устинья Семенова
Отец ребёнка: Семен Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Дочь: Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Семен Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Отец ребёнка: Семен Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Лукьянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно