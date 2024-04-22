Андрей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Семенов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1740 ст.

Дата смерти

1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1709 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740 ст.

Отец: Семен Лукьянов

Мать: Дарья Игнатова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Сын: Ипполит Андреев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Трофим Андреев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Степанида Андреева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Емельян Андреев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Ксения Андреева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1776 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Николай Андреев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Осип Андреев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1802 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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