Андрей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740 ст.
Дата смерти1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740 ст.
Отец: Семен Лукьянов
Мать: Дарья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Сын: Ипполит Андреев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Трофим Андреев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Степанида Андреева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Емельян Андреев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Ксения Андреева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Место жительства
1776 ст.
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Николай Андреев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Осип Андреев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802 ст.