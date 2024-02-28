Дмитрий Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смертиОколо 1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.
Отец: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Матрена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Ефимия Дмитриева
Мать ребёнка: Матрена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Марья Дмитриева
Мать ребёнка: Матрена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Ульяна Дмитриева
Мать ребёнка: Матрена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Михайла Дмитриев
Мать ребёнка: Матрена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Матрена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Ирина Дмитриева
Мать ребёнка: Матрена Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Кириллова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1830 ст.