Дмитрий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Андреев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

Около 1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: Андрей Семенов

Мать: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Матрена Кириллова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Ефимия Дмитриева

Мать ребёнка: Матрена Кириллова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Марья Дмитриева

Мать ребёнка: Матрена Кириллова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Ульяна Дмитриева

Мать ребёнка: Матрена Кириллова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Михайла Дмитриев

Мать ребёнка: Матрена Кириллова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Матрена Кириллова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Ирина Дмитриева

Мать ребёнка: Матрена Кириллова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Кириллова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Около 1830 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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