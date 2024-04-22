Михайла Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Дмитрий Андреев
Мать: Матрена Кириллова
Бракосочетание
Около 1828 ст.
Жена: Соломонида Максимова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Соломонида Максимова
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Степан Михайлов
Мать ребёнка: Соломонида Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно