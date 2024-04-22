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Михайла Дмитриев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Дмитрий Андреев

Мать: Матрена Кириллова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1828 ст.

Жена: Соломонида Максимова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Соломонида Максимова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Степан Михайлов

Мать ребёнка: Соломонида Максимова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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