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Соломонида Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1828 ст.

Муж: Михайла Дмитриев

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Дмитриев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Степан Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Дмитриев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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