Соломонида Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1828 ст.
Муж: Михайла Дмитриев
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Степан Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно