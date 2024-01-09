Матрена Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Ефимия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Марья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: Ульяна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Михайла Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Андреев

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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