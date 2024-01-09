Матрена Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Ефимия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Марья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: Ульяна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Михайла Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Андреев
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно