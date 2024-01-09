Авдотья (Евдокия) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья (Евдокия) Тимофеева

Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Сын: Ипполит Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Трофим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Степанида Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Емельян Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Николай Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Осип Андреев

Отец ребёнка: Андрей Семенов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Семенов

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close