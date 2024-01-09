Авдотья (Евдокия) Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Сын: Ипполит Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Трофим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Степанида Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Емельян Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Николай Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Осип Андреев
Отец ребёнка: Андрей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Семенов
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.