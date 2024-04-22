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Николай Андреев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: Андрей Семенов

Мать: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Степанида Николаева

Мать ребёнка: Настасья Сергеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Анисья Николаева

Мать ребёнка: Настасья Сергеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Евгений Николаев

Мать ребёнка: Настасья Сергеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Гаврила Николаев

Мать ребёнка: Настасья Сергеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Антон Николаев

Мать ребёнка: Настасья Сергеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Настасья Сергеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Военная служба
Около 1815 ст.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Сергеева

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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