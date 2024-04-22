Николай Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.
Отец: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Степанида Николаева
Мать ребёнка: Настасья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Анисья Николаева
Мать ребёнка: Настасья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Евгений Николаев
Мать ребёнка: Настасья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Гаврила Николаев
Мать ребёнка: Настасья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Антон Николаев
Мать ребёнка: Настасья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Настасья Сергеева
Военная служба
Около 1815 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Сергеева
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно