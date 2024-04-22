Гаврила Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврила Николаев

Гаврила Николаев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: Николай Андреев

Мать: Настасья Сергеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
01.11.1826 ст.

Жена: Екатерина Алексеева

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1830 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close