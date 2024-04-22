Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Алексеева

Екатерина Алексеева

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
01.11.1826 ст.

Муж: Гаврила Николаев

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close