Настасья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Степанида Николаева
Отец ребёнка: Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Анисья Николаева
Отец ребёнка: Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Евгений Николаев
Отец ребёнка: Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Гаврила Николаев
Отец ребёнка: Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Антон Николаев
Отец ребёнка: Николай Андреев
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Андреев
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850 ст.