Настасья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Степанида Николаева

Отец ребёнка: Николай Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Анисья Николаева

Отец ребёнка: Николай Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Евгений Николаев

Отец ребёнка: Николай Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Гаврила Николаев

Отец ребёнка: Николай Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Антон Николаев

Отец ребёнка: Николай Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Андреев

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1850 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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