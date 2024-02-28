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Антон Николаев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: Николай Андреев

Мать: Настасья Сергеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1830 ст.

Жена: не указана

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1830 ст.

Жена: Наталья Иванова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Трофим Антонов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Фекла Антонова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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