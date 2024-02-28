Антон Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: Николай Андреев
Мать: Настасья Сергеева
Бракосочетание
Около 1830 ст.
Жена: не указана
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1830 ст.
Жена: Наталья Иванова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Трофим Антонов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Фекла Антонова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно