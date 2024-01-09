Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1830 ст.
Муж: Антон Николаев
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Трофим Антонов
Отец ребёнка: Антон Николаев
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Фекла Антонова
Отец ребёнка: Антон Николаев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно