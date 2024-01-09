Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1830 ст.

Муж: Антон Николаев

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Трофим Антонов

Отец ребёнка: Антон Николаев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Фекла Антонова

Отец ребёнка: Антон Николаев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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