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Трофим Антонов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

08.03.1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Жена

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: Антон Николаев

Мать: Наталья Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1852 ст.

Жена: Акулина Савельева

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1863 ст.

Сын: Егор Трофимов

Мать ребёнка: Акулина Савельева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1864 ст.

Сын: Филипп Трофимов

Мать ребёнка: Акулина Савельева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.

Дочь: Мария Трофимова

Мать ребёнка: Акулина Савельева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.03.1874 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.03.1874 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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