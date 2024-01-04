Трофим Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смерти08.03.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.
Отец: Антон Николаев
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
Около 1852 ст.
Жена: Акулина Савельева
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1863 ст.
Сын: Егор Трофимов
Мать ребёнка: Акулина Савельева
Рождение ребёнка
07.10.1864 ст.
Сын: Филипп Трофимов
Мать ребёнка: Акулина Савельева
Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.
Дочь: Мария Трофимова
Мать ребёнка: Акулина Савельева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1874 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.03.1874 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя