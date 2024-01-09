Акулина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1852 ст.
Муж: Трофим Антонов
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1863 ст.
Сын: Егор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Антонов
Рождение ребёнка
07.10.1864 ст.
Сын: Филипп Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Антонов
Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.
Дочь: Мария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Антонов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно