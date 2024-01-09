Акулина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1852 ст.

Муж: Трофим Антонов

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.04.1863 ст.

Сын: Егор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Антонов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1864 ст.

Сын: Филипп Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Антонов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.

Дочь: Мария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Антонов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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