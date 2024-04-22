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Осип Андреев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

1821 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: Андрей Семенов

Мать: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Варвара Осипова

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Матрена Осипова

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1813 ст.

Сын: Изосим Осипов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Данила Осипов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1817 ст.

Сын: Кирила Осипов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Осип Осипов

Мать ребёнка: Марфа Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степанова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1821 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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