Осип Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смерти1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.
Отец: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Варвара Осипова
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Матрена Осипова
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
10.04.1813 ст.
Сын: Изосим Осипов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Данила Осипов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
10.03.1817 ст.
Сын: Кирила Осипов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Осип Осипов
Мать ребёнка: Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степанова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1821 ст.