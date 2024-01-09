Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Степанова

Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Варвара Осипова

Отец ребёнка: Осип Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Матрена Осипова

Отец ребёнка: Осип Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1813 ст.

Сын: Изосим Осипов

Отец ребёнка: Осип Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Данила Осипов

Отец ребёнка: Осип Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1817 ст.

Сын: Кирила Осипов

Отец ребёнка: Осип Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Осип Осипов

Отец ребёнка: Осип Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Андреев

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close