Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Варвара Осипова
Отец ребёнка: Осип Андреев
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Матрена Осипова
Отец ребёнка: Осип Андреев
Рождение ребёнка
10.04.1813 ст.
Сын: Изосим Осипов
Отец ребёнка: Осип Андреев
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Данила Осипов
Отец ребёнка: Осип Андреев
Рождение ребёнка
10.03.1817 ст.
Сын: Кирила Осипов
Отец ребёнка: Осип Андреев
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Осип Осипов
Отец ребёнка: Осип Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Андреев
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно