Изосим Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изосим Осипов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.04.1813 ст.

Дата смерти

До 1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.04.1813 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
10.04.1813 ст.

Отец: Осип Андреев

Мать: Марфа Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1834 ст.

Жена: Ирина Иванова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Никифор Зосимов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Настасья Данилова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Устинья Зосимова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Прокофий Зосимов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Прасковья Зосимова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Анна Зосимова

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1864 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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