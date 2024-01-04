Изосим Осипов
Место рождения
Дата рождения10.04.1813 ст.
Дата смертиДо 1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.04.1813 ст.
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение
10.04.1813 ст.
Отец: Осип Андреев
Мать: Марфа Степанова
Бракосочетание
Около 1834 ст.
Жена: Ирина Иванова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Никифор Зосимов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Настасья Данилова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Устинья Зосимова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Прокофий Зосимов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Прасковья Зосимова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Анна Зосимова
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1864 ст.