Никифор Зосимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Отец: Изосим Осипов
Мать: Ирина Иванова
Бракосочетание
Около 1858 ст.
Жена: Наталья Степанова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Тихон Никифоров
Мать ребёнка: Наталья Степанова
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Наталья Степанова
Рождение ребёнка
01.07.1864 ст.
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Наталья Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно