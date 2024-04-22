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Никифор Зосимов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: Изосим Осипов

Мать: Ирина Иванова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1858 ст.

Жена: Наталья Степанова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Тихон Никифоров

Мать ребёнка: Наталья Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Наталья Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1864 ст.

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Наталья Степанова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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