Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1834 ст.
Муж: Изосим Осипов
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Никифор Зосимов
Отец ребёнка: Изосим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Дочь: Настасья Данилова
Отец ребёнка: Изосим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Устинья Зосимова
Отец ребёнка: Изосим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Прокофий Зосимов
Отец ребёнка: Изосим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Прасковья Зосимова
Отец ребёнка: Изосим Осипов
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Анна Зосимова
Отец ребёнка: Изосим Осипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно