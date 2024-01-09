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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Около 1837 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1850 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1834 ст.

Муж: Изосим Осипов

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Никифор Зосимов

Отец ребёнка: Изосим Осипов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Дочь: Настасья Данилова

Отец ребёнка: Изосим Осипов

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Устинья Зосимова

Отец ребёнка: Изосим Осипов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Прокофий Зосимов

Отец ребёнка: Изосим Осипов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Прасковья Зосимова

Отец ребёнка: Изосим Осипов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Анна Зосимова

Отец ребёнка: Изосим Осипов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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