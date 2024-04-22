Ипполит Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смерти1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.
Отец: Андрей Семенов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Михайла Ипполитов
Мать ребёнка: Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Моисей Ипполитов
Мать ребёнка: Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Марина Ипполитова
Мать ребёнка: Анисья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Михайлова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833 ст.