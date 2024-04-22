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Ипполит Андреев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Около 1795 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: Андрей Семенов

Мать: Авдотья (Евдокия) Тимофеева

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Михайла Ипполитов

Мать ребёнка: Анисья Михайлова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Моисей Ипполитов

Мать ребёнка: Анисья Михайлова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Марина Ипполитова

Мать ребёнка: Анисья Михайлова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Михайлова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
1833 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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