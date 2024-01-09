Анисья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Михайла Ипполитов
Отец ребёнка: Ипполит Андреев
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Моисей Ипполитов
Отец ребёнка: Ипполит Андреев
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Марина Ипполитова
Отец ребёнка: Ипполит Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ипполит Андреев
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно