Анисья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1795 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Михайла Ипполитов

Отец ребёнка: Ипполит Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Моисей Ипполитов

Отец ребёнка: Ипполит Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Марина Ипполитова

Отец ребёнка: Ипполит Андреев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполит Андреев

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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