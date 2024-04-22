Моисей Ипполитов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Ипполит Андреев
Мать: Анисья Михайлова
Бракосочетание
Около 1818 ст.
Жена: Анна Федотова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Настасья Моисеева
Мать ребёнка: Устинья Пименова
Бракосочетание
Около 1820 ст.
Жена: Устинья Пименова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Татьяна Моисеева
Мать ребёнка: Устинья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Елена Моисеева
Мать ребёнка: Устинья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Иван Моисеев
Мать ребёнка: Устинья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Кузьма Моисеев
Мать ребёнка: Устинья Пименова
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Агафья Моисеева
Мать ребёнка: Устинья Пименова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.