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Моисей Ипполитов

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.
Около 1802 г.р.

Дети

Около 1820 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1839 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Ипполит Андреев

Мать: Анисья Михайлова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1818 ст.

Жена: Анна Федотова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Настасья Моисеева

Мать ребёнка: Устинья Пименова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1820 ст.

Жена: Устинья Пименова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Татьяна Моисеева

Мать ребёнка: Устинья Пименова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Елена Моисеева

Мать ребёнка: Устинья Пименова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Иван Моисеев

Мать ребёнка: Устинья Пименова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Кузьма Моисеев

Мать ребёнка: Устинья Пименова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Агафья Моисеева

Мать ребёнка: Устинья Пименова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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