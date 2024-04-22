Иван Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Моисеев

Место рождения

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1853 г.р.
Около 1858 г.р.
1863 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: Моисей Ипполитов

Мать: Устинья Пименова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.11.1847 ст.

Жена: Ирина Петрова

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1863 ст.

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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