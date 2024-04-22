Иван Моисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: Моисей Ипполитов
Мать: Устинья Пименова
Бракосочетание
03.11.1847 ст.
Жена: Ирина Петрова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
07.02.1863 ст.
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно