Ирина Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Бракосочетание
03.11.1847 ст.
Муж: Иван Моисеев
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
07.02.1863 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно