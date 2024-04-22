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Ирина Петрова

Место рождения

Овсяники, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1853 г.р.
Около 1858 г.р.
1863 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсяники, Рузский, Московская область
Бракосочетание
03.11.1847 ст.

Муж: Иван Моисеев

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1863 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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