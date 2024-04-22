Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
Отец: Иван Моисеев
Мать: Ирина Петрова
Бракосочетание
21.09.1875 ст.
Жена: Анна Михайлова
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно