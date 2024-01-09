Устинья Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

До 1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1820 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1839 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Настасья Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Ипполитов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1820 ст.

Муж: Моисей Ипполитов

Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Татьяна Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Ипполитов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Елена Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Ипполитов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Иван Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Ипполитов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Кузьма Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Ипполитов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Агафья Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Ипполитов

Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1864 ст.
Акулово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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