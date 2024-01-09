Устинья Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиДо 1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Настасья Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Ипполитов
Бракосочетание
Около 1820 ст.
Муж: Моисей Ипполитов
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Татьяна Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Ипполитов
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Елена Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Ипполитов
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Иван Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Ипполитов
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Кузьма Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Ипполитов
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Агафья Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Ипполитов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1864 ст.